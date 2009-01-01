Parimatch — легальный букмекер для любителей крупных коэффициентов

Париматч — букмекерская контора, которая работает с 2009 года. Бренд один из первых получил лицензию в России и обслуживает своих клиентов абсолютно легально. Поэтому данный проект точно заслуживает вашего внимания. Проверьте удачу и болейте за любимую команду. На сайте вас ожидает огромный выбор спортивных дисциплин, выгодные бонусы и максимально комфортный геймплей. Поэтому каждый желающий сможет совершать ставки и не переживать за честность заведения.
Возможность сделать ставку есть у всех совершеннолетних граждан. Посетите официальный сайт Parimatch и начните пользоваться услугами заведения. Это полностью легальный букмекер, поэтому вам не придется искать рабочие зеркала или обходить блокировку. Домен будет доступен всегда. Это существенно сэкономит ваше время и не позволит нарваться на мошенников. Актуальную ссылку вы сможете найти на данной странице.
Официальный сайт париматч - главная страница
Интерфейс сайта Париматч ком проработан до мелочей. Вся необходимая информация распределена по соответствующим категориям. Поэтому вам не придется долго искать правила и условия. Удобная навигация экономит много времени и позволяет в максимально короткие сроки найти нужную информацию.
Дизайн довольно простой и понятный даже новичку. Сайт полностью на русском языке и содержит подсказки для новичков в ставках. Специалисты постарались сделать так, чтобы даже человек, который ранее не увлекался беттингом, смог зарегистрироваться и совершить депозит. При необходимости вы сможете обратиться в техническую поддержку, где вам ответят на все вопросы.
Если вы проживаете не в России, то данная версия БК вам не подходит. Существуют Париматч БАЙ и Париматч КЗ. Это специальные конторы для Белоруссии и Казахстана. Также у бренда есть оффшорная версия. Однако она постоянно блокируется на территории СНГ. Соответственно, играть на ней менее безопасно, чем на легальной
На сайте Париматч Ру работает круглосуточная техподдержка. Любой желающий сможет задать необходимый вопрос и получить быстрый ответ. Кликните на кнопку "Служба поддержки" и выберите способ связи с менеджером. Клиенты могут обратиться через:
Также вы можете поискать свой вопрос в FAQ. Администрация рассмотрела основные проблемы новичков и дала на них ответ. Возможно в данном разделе вы сможете найти решение и начать игру как можно быстрее.
Способы связи с техподдержкой париматч
Parimatch com является членом "Первого СРО" и позволяет зарегистрироваться через ЦУПИС. Соответственно, на территории России данный проект работает полностью легально и открыто. Качество оказываемых услуг регулируется государственными системами. Поэтому вы можете быть уверены, что администрация не нарушает собственные правила и не мошенничает с выплатами клиентам.
Это один из первых букмекеров, которые стали принимать ставки легально. На данный момент услугами пользуется несколько десятков тысяч клиентов ежедневно. Бетторы доверяют бренду и готовы отдавать ему свои деньги. Администрация, в свою очередь, делает все качественно и честно. Вы можете не переживать из-за задержанных выплат, отмененных ставок или неотыгранных бонусах.
Заведение не станет портить собственную репутацию и обманывать клиентов. Вам следует заранее ознакомиться с правилами сайта на соответствующей странице. В данном разделе будут описаны основные положения и условия игрокам. Если вы им следуете, то можете рассчитывать на качественные услуги.
Вам доступны ставки на футбол, баскетбол, хоккей и многие другие виды спорта. Благодаря широкой линии ставок каждый желающий найдёт подходящее развлечение и попытает свою удачу.
Амбассадор Париматч - Конор Макгрегор
Букмекерская контора Париматч не только принимает ставки своих клиентов, но и помогает развиваться спорту во всем мире. В этом деле нужны серьезные деньги, и данный бренд их зарабатывает. Поэтому поддержка знаменитых клубов и спортсменов — просто необходимость. Помимо всего, это неплохая реклама и заявка на то, что проект не собирается прекращать свое существование, а наоборот, наращивает обороты.
На данный момент БК сотрудничает с огромным количеством спортсменов, как крупных, так и начинающих. Из самых знаменитых футбольных клубов можно отметить "Лестер Сити", "Ювентус" и "Эвертон". Что касается спортсменов и знаменитых людей, то вам могут быть знакомы: Петр Ян, Wylsacom, Андрей Тихонов, Баста и многие другие. Естественно, это не все компании, которым помогает заведение.
Чтобы начать ставить, вам необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно буквально за пару минут. Укажите следующие данные:
Не забудьте согласиться с правилами сайта. В случае их нарушения администрация имеет право заблокировать ваш аккаунт. Также вам стоит понимать, что все указанные сведения должны быть актуальными. Проект обслуживает лишь совершеннолетних людей, которые в дальнейшем проходят верификацию.
Верификацию в париматч можно пройти двумя способами
Специалисты проверят отправленный файл в максимально короткое время. Заведение уверяет, что проверка займет не больше минуты. Поэтому вы сможете получить доступ к ставкам практически моментально. За сохранность личных данных можно не переживать. Вся информация хранится в защищенном пространстве и не может попасть в руки третьим лицам.
В Пари Матч возможен вход через почту, телефон или номер счета. Укажите данные для авторизации и зайдите в личный кабинет. При необходимости вы сможете восстановить пароль. Вам стоит серьезно отнестись к безопасности собственного аккаунта. Мошенники в интернете могут запрашивать у вас информацию от профиля, либо пытаться навредить устройству, с которого вы ставите деньги. Устанавливайте сложные пароли и включайте дополнительные аутентификации, чтобы не дать злоумышленникам возможности вас обмануть.
Получить бонус в Париматч может только зарегистрированный и верифицированный пользователь. Администрация предлагает своим клиентам приветственный фрибет на 1000 рублей. Чтобы получить его, вам потребуется пополнить баланс от 50 рублей. Сделать это необходимо в течение двух недель после регистрации.
Фрибет — возможность сделать ставку абсолютно бесплатно. Соответственно, вам разрешается сделать одну ставку сразу на все бонусные деньги. В случае победы вы получаете выигрыш без учета фрибета. Деньги с бесплатной ставки сгорают после совершения ставки.
Фрибет 1000 рублей в Париматч
Онлайн ставки могут делать только зарегистрированные пользователи. Также вам потребуется пополнить баланс, чтобы проверить свою удачу. Совершить депозит можно разными способами. Заведение принимает довольно много различных способов оплаты. Поэтому вы точно сможете найти подходящий.
Не забывайте о том, что возможность пополнения баланса и вывода выигранных средств открывается после верификации. Система не даст вам совершить транзакцию, пока вы не подтвердите свою личность. Таким образом заведение будет уверено, что обслуживает совершеннолетних клиентов.
Париматч позволяет сделать депозит следующими методами:
Чтобы совершить депозит, вам необходимо кликнуть по соответствующей кнопке и выбрать доступный способ. Укажите сумму, на которую хотите пополнить баланс. Далее откроется страница "Первого Цуписа". На ней вам нужно заполнить информацию и продолжить операцию. После этого остается лишь подтвердить транзакцию через систему оплаты.
После совершения депозита деньги поступают на баланс моментально. Минимальная сумма депозита — 50 рублей. Для каждого способа оплаты могут быть установлены индивидуальные лимиты. Поэтому вам следует ознакомиться с ними самостоятельно.
Выводить деньги с баланса можно аналогичным способом, что и депозит. Зайдите в личный кабинет и выберите данную функцию. На странице Цуписа вам потребуется авторизоваться и подтвердить операцию. Минимальная выплата — 1000 рублей, максимальная — 595000 рублей. На электронные кошельки средства приходят мгновенно, а банковский перевод может проходить до 3 суток.
Стоит учитывать, что выигрыш в легальном букмекере облагается налогом. Заведение, в свою очередь, не берет комиссии за переводы. Если заявка на выплату обрабатывается слишком долго, вы можете проверить ее состояние в личном кабинете. Часто клиенты вводит неправильные данные, либо информация платежной системы и аккаунта БК не совпадает. Важно, чтобы реквизиты, на которые вы выводите деньги, принадлежали именно вам. Соответственно, выплата и депозит должны быть с одного кошелька или карты.
Ставки на спорт онлайн с телефона доступны каждому. PariMatch имеет мобильную, для которой не нужно быть обладателем мощного смартфона. Откройте на сайте раздел "Мобильные приложения", чтобы загрузить софт на свое устройство.
У бренда есть приложение для андроид и iOS телефонов. На соответствующей странице вы сможете самостоятельно выбрать платформу и начать загрузку. Для вашего удобства администрация предоставляет клиентам QR-коды или ссылки в СМС. Вам потребуется указать свой номер, чтобы получить ссылку для загрузки, либо отсканировать код.
Скачивание и установка ничем не отличается от любых других программ на вашем смартфоне. Данный бренд полностью легальный и работает без перебоев. Поэтому приложение видно всем пользователям старше 18 лет. Вам не придётся изменять настройки своего телефона или заходить на сторонние сайты. Все официально и максимально безопасно.
Также вы можете ничего не загружать, а просто открыть адаптивную версию сайта. Так вы не получите никаких ограничений по функционалу и сможете делать ставки на киберспорт и многое другое. Интерфейс будет практически такой-же. Однако для большего комфорта все же желательно скачать приложение. В таком случае запуск букмекерской конторы займет у вас пару нажатий.
Приложение, которое подходит к любому телефону/планшету на базе iOs. Требуемая версия - >9.0
Софт, которых подойдет к любому телефону/планшету на операционной системе Android. Требуемая версия - >4.1