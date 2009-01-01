Parimatch — легальный букмекер для любителей крупных коэффициентов

Легальный букмекер

Parimatch com является членом "Первого СРО" и позволяет зарегистрироваться через ЦУПИС. Соответственно, на территории России данный проект работает полностью легально и открыто. Качество оказываемых услуг регулируется государственными системами. Поэтому вы можете быть уверены, что администрация не нарушает собственные правила и не мошенничает с выплатами клиентам.





Это один из первых букмекеров, которые стали принимать ставки легально. На данный момент услугами пользуется несколько десятков тысяч клиентов ежедневно. Бетторы доверяют бренду и готовы отдавать ему свои деньги. Администрация, в свою очередь, делает все качественно и честно. Вы можете не переживать из-за задержанных выплат, отмененных ставок или неотыгранных бонусах.

Заведение не станет портить собственную репутацию и обманывать клиентов. Вам следует заранее ознакомиться с правилами сайта на соответствующей странице. В данном разделе будут описаны основные положения и условия игрокам. Если вы им следуете, то можете рассчитывать на качественные услуги.

Вам доступны ставки на футбол, баскетбол, хоккей и многие другие виды спорта. Благодаря широкой линии ставок каждый желающий найдёт подходящее развлечение и попытает свою удачу.